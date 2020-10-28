Сеансы иппотерапии будут проводить на территории храма в Новотроицке

В Новотроицке Оренбургской области на территории храма святых апостолов Петра и Павла построили конноспортивный клуб «Ника». Одним из его главных направлений станет иппотерапия.

В конюшне сейчас содержат трех лошадей, предназначенных для этих целей. Клуб уже вступил в Федерацию конного спорта, все лошади чипированы, оборудован манеж для занятий, рассказал РИА «Оренбуржье» настоятель храма, протоиерей Сергий Кваша.

Петропавловский собор учредил клуб в ноябре 2019 года. В нем будут помогать детям с ограниченными возможностями здоровья бороться с недугом. Воспитанники воскресной школы, которые будут заниматься в клубе, смогут выступать на соревнованиях по конкуру в Орске.