Прямой эфир

Сеансы иппотерапии будут проводить на территории храма в Новотроицке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Новотроицке Оренбургской области на территории храма святых апостолов Петра и Павла построили конноспортивный клуб «Ника». Одним из его главных направлений станет иппотерапия.

В конюшне сейчас содержат трех лошадей, предназначенных для этих целей. Клуб уже вступил в Федерацию конного спорта, все лошади чипированы, оборудован манеж для занятий, рассказал РИА «Оренбуржье» настоятель храма, протоиерей Сергий Кваша.

Петропавловский собор учредил клуб в ноябре 2019 года. В нем будут помогать детям с ограниченными возможностями здоровья бороться с недугом. Воспитанники воскресной школы, которые будут заниматься в клубе, смогут выступать на соревнованиях по конкуру в Орске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020