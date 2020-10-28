Прямой эфир
Сюжет:

Роналду назвал ерундой ПЦР-тест на COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил в среду, 28 октября, что ПЦР-тест на коронавирус является полной ерундой.

Плато кипения: страны Евросоюза на пороге нового локдауна
При этом закрытие границ ВОЗ не считает необходимой мерой

Роналду заразился COVID-19 в составе сборной Португалии, о положительном тесте 35-летнего нападающего стало известно 13 октября.

Во вторник, 27 октября, в СМИ появилась информация о том, что Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдет в среду в Турине.

«Чувствую себя хорошо и здоровым. «Ювентус» вперед! ПЦР — это полная ерунда», — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

Из-за коронавируса Роналду уже пропустил стартовый матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» (туринская команда победила со счетом 2:0) и два матча чемпионата Италии. Также футболиста подозревают в нарушении режима карантина.

Ранее, 27 октября, коронавирус обнаружили у президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он немедленно ушел на самоизоляцию и останется на карантине по меньшей мере на 10 дней.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020