Роналду назвал ерундой ПЦР-тест на COVID-19

Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил в среду, 28 октября, что ПЦР-тест на коронавирус является полной ерундой.

Роналду заразился COVID-19 в составе сборной Португалии, о положительном тесте 35-летнего нападающего стало известно 13 октября.

Во вторник, 27 октября, в СМИ появилась информация о том, что Роналду снова сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч Лиги чемпионов с «Барселоной», который пройдет в среду в Турине.

«Чувствую себя хорошо и здоровым. «Ювентус» вперед! ПЦР — это полная ерунда», — написал Роналду в своем аккаунте в Instagram.

Из-за коронавируса Роналду уже пропустил стартовый матч «Ювентуса» в Лиге чемпионов против киевского «Динамо» (туринская команда победила со счетом 2:0) и два матча чемпионата Италии. Также футболиста подозревают в нарушении режима карантина.

Ранее, 27 октября, коронавирус обнаружили у президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино. Он немедленно ушел на самоизоляцию и останется на карантине по меньшей мере на 10 дней.