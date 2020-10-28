Отремонтированный в Липецке проспект затопило во время дождя

Жители Липецка возмущены тем, как был отремонтирован проспект Победы. Во время дождя проезжую часть затопило. Соответствующие фото появились в городских пабликах. Жители отмечают, что для передвижения по проспекту вместо машин нужны лодки.

Ситуацию прокомментировали в администрации Липецка. Как заявили GOROD48 в отделе взаимодействия со СМИ, администрация уже направила претензию подрядной организации, компании «Руслан-1». От нее потребовали устранить все нарушения. Действие контракта рассчитано до конца года, подрядчик должен всё исправить, сказали в мэрии.

В середине октября в Липецке начался ремонт улицы Металлургов на отрезке от улицы Невского до кольцевой развязки у памятника трактору. В связи с тем, что эта улица очень популярна у автомобилистов, принято решение не проводить работы в часы пик.