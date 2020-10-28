Минфин счел индексацию пенсий неработающих граждан более справедливой

Глава Минфина Антон Силуанов не поддержал индексацию пенсий работающих пенсионеров. Об этом он заявил в среду, 28 октября, в ходе выступления в Госдуме.

«Пенсии — это компенсации за утраченный заработок. И если пенсионер, который получает пенсию, еще и работает, то заработок не утрачен», — подчеркнул министр.

По его словам, заработная плата в среднем растет выше, чем темпы инфляции. В связи с этим индексировать пенсию работающим пенсионерам не совсем справедливо, добавил Силуанов.

«Поскольку в случае после выхода на пенсию человек, который получает и пенсию, и заработную плату, будет получать повышенную пенсию с учетом тех надбавок, которые были приняты в период его работы», — подчеркнул глава Минфина. Также он отметил необходимость сосредоточиться на помощи пенсионерам, которые не работают, пишет «Газета.ру».

Днем ранее Счетная палата выпустила заключение, в котором говорится, что изменение методики расчета прожиточного минимума с 2021 года не гарантирует ежегодного увеличения прожиточного минимума пенсионера. В Минтруде же уточнили, что такие расчеты основаны на результатах прошлых лет, теперь уже не актуальных.

С 2021 года будет изменена методика расчета прожиточного минимума, в том числе для пенсионеров. Он составит 86% от величины прожиточного минимума на душу населения, который будет определяться соотношением с медианным среднедушевым доходом.

20 октября стало известно, что правительство России направит 12 регионам почти 904 млн рублей на социальные доплаты пенсионерам.