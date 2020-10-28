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Летчики в Сирии отмечают День армейской авиации

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Летчики в Сирии отмечают День армейской авиации. На авиабазе Хмеймим в основном она представлена вертолетами. На вооружении здесь стоят Ми-8, Ка-52, Су-35С, Су-27МС. В первую очередь пилоты патрулируют территорию вокруг базы. В случае ЧП вертолеты летят на поиски пропавших военных. Регулярно на авиабазе проводят тренировки по эвакуации раненых. С летным экипажем работает расчет спасателей. Этой осенью российские вертолетчики также помогали тушить лесные пожары. В операции задействовали Ми-8 — за час они выполняли по 15 рейсов. Пилотам удалось спасти от огня леса в Латакии.

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