Разработчик вакцины объяснил положительный тест на COVID-19 у некоторых добровольцев

У нескольких добровольцев, которые испытывали вакцину от коронавируса «Спутник V», выявили COVID-19, однако они могли получить плацебо. Об этом в среду, 28 октября, заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«По статистике, какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — приводит его слова «РИА Новости».

Глава центра также уточнил, что половина принимающих участие в исследовании добровольцев уже получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. из них провакцинированы уже и второй раз.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами центра имени Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

По последним данным, в России выявлено 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.