Жителя Ижевска подозревают в реабилитации нацизма

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 57-летний мужчина разместил в соцсети материалы, в которых содержится отрицание геноцида евреев во время Второй мировой войны и одобрение нацизма.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ. Как отмечает ИА «Сусанин», подозреваемому грозит три года тюрьмы.