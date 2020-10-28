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Жителя Ижевска подозревают в реабилитации нацизма

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Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в отношении жителя Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике.

По данным следствия, 57-летний мужчина разместил в соцсети материалы, в которых содержится отрицание геноцида евреев во время Второй мировой войны и одобрение нацизма.

Следователи устанавливают все обстоятельства преступления, предусмотренного частью 1 статьи 354.1 УК РФ. Как отмечает ИА «Сусанин», подозреваемому грозит три года тюрьмы.

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