Путин заявил, что пока рано говорить о второй волне коронавируса в России

Сообщения о второй волне коронавируса в России преждевременны. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил 28 октября на встрече с членами правительства.

«Мы не говорим о какой-то второй волне. Но, как вот мы совсем недавно еще обсуждали, до некоторых регионов еще первая волна только докатывается, по мнению специалистов», — сказал он.

По словам главы государства, власти должны контролировать эпидемиологическую ситуацию и своевременно реагировать на ее изменение.

«Мы и так постоянно этим занимаемся, но обстановка требует повышения внимания к этой проблеме», — сказал президент.

В России, по информации на 28 октября, выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, из них 16 202 — за минувшие сутки. Больше всего новых заболевших — в Москве (3670), Санкт-Петербурге (727) и Подмосковье (505). За всё время пандемии скончались 26 935 человек, вылечился — 1 171 301.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в стране Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в общественных местах, а властям — усилить режим дезинфекции в местах массового пользования.

Также, согласно документу, руководителям субъектов рекомендуется запретить работу заведений общественного питания и проведение развлекательных мероприятий с 23:00 до 6:00, пишет «Газета.ru».