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Подготовка к строительству водовода началась в Симферополе

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В Симферополе начались подготовительные работы на месте строительства водовода от Бештерек-Зуйского водозабора. Сейчас подрядчик снимает плодородный слой грунта. На территории оборудовали строительный городок, там находятся 16 единиц техники и 26 рабочих.

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Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональный минстрой, основные работы по возведению водовода начнутся ближе к концу года. Сейчас разрабатывается проектная документация, инженерные изыскания выполнены на 80%, специалисты приступили к геологоразведочным работам.

С этого водовода уже в апреле 2021 года должны начать пуск воды в столицу Крыма. А на сентябрь намечен ввод водозабора и водовода в эксплуатацию.

Строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора является одним из мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения Крыма. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 50 млрд рублей.

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