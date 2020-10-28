Подготовка к строительству водовода началась в Симферополе

В Симферополе начались подготовительные работы на месте строительства водовода от Бештерек-Зуйского водозабора. Сейчас подрядчик снимает плодородный слой грунта. На территории оборудовали строительный городок, там находятся 16 единиц техники и 26 рабочих.

Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на региональный минстрой, основные работы по возведению водовода начнутся ближе к концу года. Сейчас разрабатывается проектная документация, инженерные изыскания выполнены на 80%, специалисты приступили к геологоразведочным работам.

С этого водовода уже в апреле 2021 года должны начать пуск воды в столицу Крыма. А на сентябрь намечен ввод водозабора и водовода в эксплуатацию.

Строительство водовода от Бештерек-Зуйского водозабора является одним из мероприятий по обеспечению устойчивого водоснабжения Крыма. На эти цели из федерального бюджета было выделено порядка 50 млрд рублей.