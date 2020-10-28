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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $40 за баррель

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Цена на фьючерсы нефти марки Brent опустилась в ходе торгов в среду, 28 октября, ниже $40 за баррель.

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Стоимость фьючерса с поставкой в декабре достигла отметки $39,65, пишет RT.

Ранее в этот же день курс евро поднялся выше отметки 92 рубля в ходе торгов. Курс доллара вырос до 78,38 рубля. Официальный курс, объявленный Банком России на четверг, отстает от этих показателей. Согласно данным регулятора, 29 октября доллар от ЦБ будет стоить 77,55 рубля, евро — 91,26 рубля, передает НСН.

Накануне аналитики, опрошенные «Известиями», заявили, что ураган «Зета» в Мексиканском заливе вызовет незначительные ценовые колебания на нефтяном рынке.

В американском штате Луизиана из-за приближения урагана был объявлен режим ЧС, и нефтяные рынки в свою очередь отреагировали небольшим падением. Кроме того, на данный момент уже почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено из-за разбушевавшейся стихии.

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