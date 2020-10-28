Новым замминистра здравоохранения Омской области назначен главврач поликлиники

Новым заместителем министра здравоохранения Омской области назначен главный врач омской поликлиники № 2 Александр Ахрамович. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 28 октября на сайте правительства региона.

«С 29 октября к исполнению полномочий в должности заместителя министра здравоохранения приступает Александр Ахрамович. По решению губернатора Александра Буркова усилен состав руководства социально значимого ведомства. Александр Ахрамович будет курировать вопросы организации и оказания взрослому населению региона медицинской помощи, включая первичную медико-санитарную, специализированную и скорую медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Ранее это направление курировала Анастасия Малова. Однако после скандала с госпитализацией пациентов в Омске ее отстранили от занимаемой должности до окончания служебного расследования инцидента.

Речь идет о ситуации, произошедшей в Омске накануне. Сотрудники скорой помощи на протяжении 10 часов возили по городу двух пациентов с подозрением на коронавирус, из-за того что их не могли принять ни в одной из больниц города.

Пациенты были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно дышать. По предварительным данным, у одного из них поражение легких составляет 70–80%. Для их кислородной поддержки потребовалось четыре кислородных баллона.

В итоге, не дождавшись ответа от медучреждений, скорые привезли пациентов к зданию регионального минздрава. Позже больных все-таки госпитализировали в стационар больницы скорой помощи № 2, а минздрав Омской области начал служебное расследование по факту произошедшего.

Для тщательной проверки случившегося в Омск направлены замглавы Минздрава России Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков.