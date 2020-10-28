Новогодние ярмарки не будут отменять в Пскове

Власти Пскова решили провести новогодние ярмарки в этом году. Об этом сообщил глава администрации Александр Братчиков на пресс-конференции о новой концепции украшения города к зимним праздникам.

Он уточнил, что ярмарки разместят на Четырех углах и на улице Пушкинской. Там жители города смогут купить новогодние игрушки, елки и другие тематические товары, пишет Псковская лента новостей.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в европейских странах начали отменять рождественские ярмарки. Об этом, в частности, объявили Страсбург и Берлин.