В Саратове освободили готовивших массовое убийство в школе подростков

В Саратове суд освободил из-под домашнего ареста одного из подростков, подозреваемого в подготовке массовых убийств. Мера пресечения в виде ограничения на определенные действия для второго также отменена. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе Волжского районного суда города.

«В продлении срока запрета определенных действий отказано, в продлении домашнего ареста второму подростку также отказано», — цитирует слова своей собеседницы ТАСС.

Двое подростков 2005 года рождения были задержаны в Саратове 26 февраля. По данным ФСБ, они состояли в «интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», и планировали массовые убийства в школе, где учились. У них был изъят обрез охотничьего ружья. Также они планировали использовать самодельные зажигательные смеси, рецепт которых нашли в интернете.

По словам одного из них, ему было все равно, а его напарник планировал убить «примерно 40 человек». Воплотить задуманное подростки планировали в начале мая.

СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК России («Приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц»).

Один из подростков был отправлен под домашний арест, а второму после апелляции суд изменил меру пресечения на запрет определенных действий.