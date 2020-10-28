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«Норникель» завершил основные этапы ликвидации последствий ЧП на ТЭЦ-3

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Специалисты «Норникеля» завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефти в районе ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом в среду, 28 октября, сообщает пресс-служба компании.

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«Полностью локализован разлив нефтепродуктов и завершен сбор основной массы топливно-водяной смеси. По смонтированным трубопроводам перекачено более 25 тыс. куб. м топливно-водяной смеси из временного резервуарного парка на склад хранения для последующей сепарации перекачиваемой смеси», — говорится в заявлении на сайте «Норникеля».

В компании отметили, что для ликвидации аварии задействовали 245 мягких резервуаров, гибкие трубопроводы общей протяженностью 41 км, 20 мотопомп и 95 км боновых заграждений. Кроме того, для обработки загрязненной территории использовали 129 т сорбентов.

Авария на ТЭЦ-3 в Норильске произошла 29 мая. Порядка 20 тыс. т топлива разлилось из-за разгерметизации резервуара хранения дизельного топлива, произошедшей на фоне внезапного проседания опор. Нефтепродукты попали в две реки — Амбарную и Далдыкан.

По факту произошедшего было возбуждено сразу несколько уголовных дел, которые были объединены в одно производство. В частности, речь идет о делах о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 УК РФ).

В сентябре «Норникель» представил план рекультивации земель, которым был нанесен урон после разлива топлива под Норильском. В результате рекультивации планируется восстановить земли до состояния, соответствующего требованиям законодательства России.

В середине октября в Ростехнадзоре сообщили, что рассматривают четыре версии аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, пишет «Газета.ру». Росприроднадзор оценил ущерб экологии от ЧП в 148 млрд рублей.

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