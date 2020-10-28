Дорожную разметку в Пскове скорректировали по просьбам жителей

Власти Пскова скорректировали схему организации дорожного движения. Из-за многочисленных жалоб местных жителей комиссия по безопасности дорожного движения согласилась заменить на отдельных участках сплошную линию на прерывистую.

Как сообщает Псковское агентство информации, об этом представители городской администрации доложили членам думского комитета по ЖКХ и благоустройству.

По словам главы комитета Сергея Гаврилова, сплошная линия разметки, которая нанесена в соответствии с проектом, не всегда отвечает потребностям жителей. Часто она не является и условием предупреждения аварийности.