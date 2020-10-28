Ремонт Астраханской инфекционной больницы завершат к декабрю 2021 года

В Астраханской инфекционной клинической больнице им. А.М. Ничоги завершили первый этап ремонтно-строительных работ. Полностью завершить обновление планируется к декабрю 2021 года, сообщает пресс-центр минздрава региона.

С учетом специфики больницы отделения закрываются на ремонт поэтапно. Это позволяет не закрывать учреждение и не прерывать лечебный процесс. Работы ведутся в основном и самом большом корпусе, где расположены приемное, два детских и три взрослых отделения, а также кабинеты диагностики, пишет «Астрахань-24».

Стоимость ремонтных работ и оснащения новым оборудованием составит 260 млн рублей. Средства выделяются из регионального бюджета.

Главный корпус больницы построен в 1973 году и с тех пор ни разу не ремонтировался. Работы идут согласно графику, завершить их планируется до декабря 2021 года. Вопрос взял на личный контроль губернатор Игорь Бабушкин.

Больница им. А.М. Ничоги является единственным в регионе медучреждением, где оказывается помощь детям и взрослым с инфекционными заболеваниями в круглосуточном, экстренном режиме. В среднем за год в больницу обращаются более 30 тыс. человек, половина из них — дети.