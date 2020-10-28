Еврокомиссия выделила €100 млн на приобретение экспресс-тестов на антитела

Еврокомиссия выделила €100 млн на покупку экспресс-тестов на наличие антител к коронавирусу. Об этом в среду, 28 октября, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Со своей стороны мы мобилизуем €100 млн в качестве срочной помощи для приобретения экспресс-тестов, которые мы будем распределять среди стран-членов ЕС», ― сказала она в ходе выступления, которое транслирует Euronews.

Ранее в этот день сообщалось, что странам Европы может не хватить вакцины от коронавирусной инфекции до 2022 года. В настоящее время блок из 27 стран с населением 450 млн человек заказал более 1 млрд доз потенциальных вакцин от COVID-19 от трех производителей. Ведутся переговоры с другими компаниями о предварительной закупке еще 1 млрд доз.

Комиссия ЕС ранее заявляла, что вакцины будут ограничены «на начальных этапах внедрения». Как долго продлится начальная фаза, не уточнялось.

Накануне в Великобритании допустили, что первое поколение вакцин от коронавирусной инфекции может иметь лишь временное действие или оказаться неэффективным для некоторых людей.

Третья фаза испытаний вакцины, которую разрабатывает британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако в сентябре компания приостановила испытания препарата по всему миру. Причиной стало выявление у одного из волонтеров из Великобритании необъяснимой болезни. Испытания продолжились позже.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Согласно данным Worldometer на 28 октября, на планете зарегистрировано свыше 44,3 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 1,1 млн человек, вылечились 32,5 млн.