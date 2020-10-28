Греф спрогнозировал полное восстановление экономики России в 2022 году

Полное восстановление российской экономики ожидается в 2022 году, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия-24» в среду, 28 октября.

«Полное восстановление экономики — 2022 год, 2021 год нам нужно будет еще учиться жить с коронавирусом. И, конечно, популяционный иммунитет, количество переболевших и в том числе массовое вакцинирование, которое, я думаю, уже активно начнется со следующего года, с весны следующего года, я думаю, что помогут преодолеть такой существенный барьер», — сказал он.

По личным ожиданиям Грефа, во второй половине следующего года страна «будет жить уже значительно в более стандартном режиме».

22 октября президент России Владимир Путин заявил, что Российской Федерации с самого начала пандемии удалось найти баланс мер по борьбе с коронавирусом.

Он также добавил, что пандемия коронавируса серьезно изменила все сферы жизни. Миру еще предстоит осмыслить, как эпидемия повлияет на настоящее и будущее человечества.

По последним данным, в России выявлен 1 563 976 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 26 935 летальных исходов, выздоровел 1 171 301 человек.

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