Собянин продлил дистанционное обучение старшеклассников до 8 ноября

В Москве продлили дистанционное обучение для учеников 6–11-х классов школы до 8 ноября. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 28 октября.

«Решение о целесообразности возобновления очного обучения после 8 ноября будет принято в конце следующей недели в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», — написал он в своем блоге.

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация остается неустойчивой. «С одной стороны, мы видим первые признаки улучшения. Но, конечно, нельзя исключить и риска роста заболеваемости COVID-19», — отметил он.

По словам мэра, меры приняты для сохранения тенденции к снижению заболеваемости школьников (она уменьшилась за последние недели почти в два раза) и в связи с неполной следующей рабочей неделей.

Кроме того, Собянин сообщил о закрытии до 29 ноября городских учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, подведомственных правительству Москвы.

Также по распоряжению мэра сохраняются до 29 ноября дистанционный режим работы у тех, кто работает на удаленке, и рекомендация домашнего режима для граждан старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями.

Кроме того, мэр напомнил москвичам о необходимости соблюдения масочного и перчаточного режима.

Ранее в этот день в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать.

Накануне в связи с ростом заболеваемости COVID-19 Роспотребнадзор предписал россиянам носить маски в местах массового пребывания, в том числе в транспорте, на парковках и в лифтах.

В связи с увеличением ежедневного прироста случаев заболевания власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из группы риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.