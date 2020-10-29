Культурная неделя: выбор «Известий»

Кино и сериалы

«Ведьмы»

Режиссер: Роберт Земекис, в ролях: Октавия Спенсер, Энн Хэтэуэй, Стэнли Туччи, Крис Рок, Джонатан Ливингстоун, Кен Нвосу, Чарльз Эдвардс, Моргана Робинсон

В конце 1967 года после гибели родителей мальчик переезжает жить к бабушке. Та вскоре замечает, что в их городке отираются ведьмы, которые не прочь превратить ее внука в какое-нибудь животное. Она решает спрятаться в шикарном отеле на побережье, где работает ее кузен. Бабуля думала, что там они встретят только скучающих богатых постояльцев, но именно в этом отеле решает устроить тайный шабаш Величайшая Самая Главная Ведьма.

«Как Надя пошла за водкой»

Фото: tenletters

Режиссер: Владимир Мирзоев, в ролях: Евгения Соляных, Надежда Игошина, Яна Троянова, Евгений Цыганов, Дарья Емельянова

Надя и Валя — две сестры. Надя — красивая и легкомысленная любительница тусовок, Валя — серьезная, умная, старшая сестра, привыкшая поучать всех вокруг. После очередного похода в ночной клуб Надя привела домой Алексея, который оказался женат, но несчастлив в браке. Стервозная жена полностью контролировала всю его жизнь и каждый шаг. Сестры решили, что сначала они заполучат Алексея к себе, а потом?.. Впрочем, так далеко они еще не заглядывали.

«Игра теней»

Фото: BRON Studios

Новая эксклюзивная премьера видеосервиса more.tv. 30 октября в доступе появится сериал режиссеров Монса Морлинда и Бьёрна Стейна с участием Тейлора Китча, Майкла С. Холла и Логана Маршалл-Грина.

1946 год, Берлин всё еще погружен в хаос после окончания Второй мировой войны. Чтобы помочь восстановить порядок и организовать полицейский участок, в город приезжает опытный американский детектив Макс Маклоклин. На самом деле его миссия — поймать Вернера Гладова, местного Аль Капоне, чья банда терроризирует растерзанный войной город. Параллельно с этим Макс в тайне от начальства пытается отыскать своего пропавшего брата, который охотится на бывших нацистов, скрывающихся от правосудия. Но кто хуже нацистов? Только тот, кто им помогает.

«Вдова»

Фото: Централ Партнершип

Режиссер: Иван Минин, в ролях: Виктория Потемина, Анастасия Грибова, Маргарита Бычкова, Илья Агапов, Алексей Анискин, Константин Нестерко, Олег Чугунов

Ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса — полностью обнаженными, без каких-либо следов насильственной смерти. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о потерявшемся мальчике. Углубляясь в глухой лес, поисковый отряд сталкивается со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой…

«Повелитель драконов»

Фото: Вольга

Режиссер: Томер Ешед

Когда-то драконы властвовали на Земле, но в наши дни их можно встретить только в кино. Однако молодой дракон, пробираясь сквозь небоскребы мегаполисов и уклоняясь от взоров вечно спешащих людей, мечтает добраться до мест, где по легендам могучие рептилии живут в спокойствии и безопасности. Он просит о помощи одного незадачливого паренька, который, как и все мы, даже не подозревал, что драконы существуют. Вместе они отправятся в путешествие по самым таинственным уголкам Земли.

«Цветаева. Open»

Фото: кадр из фильма

В своем фильме режиссер Алла Дамскер отвечает на обвинения, брошенные в адрес Марины Цветаевой. На основе писем, дневников и архивных документов шаг за шагом раскрывается жизнь Цветаевой с 1917 по 1922 год. В глубоком и тщательном исследовании приняли участие: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Юлия Ауг, Анатолий Белый, Людмила Улицкая, Вера Полозкова, Алексей Кортнев и другие.

С 28 октября, ЦДК, а также в онлайн-кинотеатре Nonfiction.film

Ирландцы возвращаются в КАРО в преддверии Самайна-2020

Фото: irishweek.ru/

В честь ирландского Хеллоуина уикенд 31 октября — 1 ноября в киноцентре «Октябрь» отметится марафоном лучших фильмов с IRISH FILM FESTIVAL 2020. Программа собрала лучшие образцы традиционного микса жанров ирландского кино с его фирменной мрачностью, черным юмором и толикой надежды на лучшее. Уикенд в честь Самайна (так называется оригинальный кельтский Хеллоуин) откроется фильмом «Пара Нормальных».

31 октября, 8-й зал: 18:00 — «Пара Нормальных», 20:00 — «Родственник поневоле», 22:00 — «Ирландское темное»

31 октября, 9-й зал: 19:00 — «Вечно молодой», 21:00 — «Остров безумия»

1 ноября, 6-й зал: 15:00 — «Дикие», 17:00 — «Остров безумия»

1 ноября, 9-й зал: 16:00 — «Фантазии из Ирландии», 18:00 — «Ирландское темное», 20:00 — «Другой»

Концерты

Михаил Пореченков и «Солисты Москвы»

Фото: Концертный зал «Зарядье»

В этот вечер зрителям покажут театрально-музыкальный эксперимент, объединивший актера Михаила Пореченкова и дирижера Юрия Башмета. Вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» они представляют программу из сочинений самых революционных и прогрессивных художников XX столетия: Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Игоря Стравинского и поэта Владимира Маяковского.

1 ноября, 18:00, концертный зал «Зарядье»

Public-talk

Диалог Дианы Вишнёвой и хореографа Каролин Карлсон

Фото: Context

В рамках фестиваля Context поклонники танца смогут увидеть трансляцию диалога художественного директора смотра Дианы Вишнёвой и хореографа Каролин Карлсон. Две выдающиеся артистки поговорят о поэтическом и духовном в хореографии, философии танца, обсудят совместный опыт работы и то, как изменилась их жизнь и жизнь всего мира за последнее время.

29 октября, 19:00, на сайте международного фестивая Context

Театры

«Горбачев»

Фото: Театр Наций

Одна из главных премьер сезона в Театре Наций. Латвийский режиссер, художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис поставил спектакль о жизни и любви Михаила и Раисы Горбачевых. Они прошли через всю жизнь, держась за руки. В буквальном и переносном смысле. Горбачевых называли парой из Средневековья, где она всегда оставалась прекрасной дамой, а он — рыцарем, который совершал подвиги, чтобы завоевать ее сердце. В главных ролях — Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

2, 4 ноября, 19:00, Театр Наций

Поэтическое кафе «Луч»

Фото: Губернский театр/Герман Жигунов

Предпремьерный показ спектакля в Губернском театре. Режиссер Ольга Матвеева заложила в основу спектакля поэзию периода «оттепели». Конец 1950-х и 1960-е годы — удивительный период в российской истории. «Оттепель» — время пробуждения и обретения свободы, время нового театрального языка и кинематографа и, конечно, время литературных открытий. Стихи были нужны всем. Их читали на площадях и стадионах, в музеях и у памятников. Об этом новый спектакль из цикла «Поэтического кабаре», который стартовал в Губернском театре в прошлом сезоне.

30 октября, 19:00, Губернский театр

«Контрабас»

Фото: МХТ им. А.П. Чехова

Режиссер Глеб Черепанов поставил знаменитый драматический монолог Патрика Зюскинда, вложившего в уста рядового контрабасиста государственного оркестра всю боль и растерянность человека-функции, раба своей судьбы. Главную роль в моноспектакле о гибели таланта и обмельчании души сыграл актер Константин Хабенский.

30 октября, 19:00, МХТ им. А.П. Чехова

«Озеро»

Фото: Международный Большой детский фестиваль

В рамках Международного Большого детского фестиваля онлайн покажут трансляцию спектакля Театра кукол «Чемоданчик» из Костромы. Это постановка о времени, о любви, и постоянстве памяти. Первая любовь юных Гарольда и Талли обрывается на берегу озера, где они всё лето строили замки из песка и были счастливы. Талли утонула. Ее тело так и не нашли. Спустя время повзрослевший Гарольд возвращается на это место вместе со своей женой. И в этот момент озеро возвращает тело Талии нетленным.

С 1 по 10 ноября,12:00, на площадке https://grandkidsfest.ru/poster-2020/spektakli-teatra-kukol-2020/ozero/

Музеи

«Закрытая рыбная выставка. Реконструкция»

Фото: Центр Вознесенского

Центр Вознесенского при участии Института современного искусства «База» представляет специальный проект VII Московской международной биеннале молодого искусства «Закрытая рыбная выставка. Реконструкция». Новый проект — это реконструкция молодыми художниками одного из ключевых событий в истории московского концептуализма — «Закрытой рыбной выставки» Игоря Макаревича и Елены Елагиной, отмечающих в этом году 30-летие совместной деятельности.

До 22 ноября, Центр Вознесенского

«Сарра Лебедева. Избранное»

Фото: Третьяковская галерея

В Инженерном корпусе Третьяковской галереи проходит выставка, посвященная выдающемуся скульптору-портретисту Сарре Лебедевой. Зрители познакомятся не только с портретами, но и с монументально-декоративными произведениями художницы. В экспозиции представлены проекты памятников Пушкину, Дзержинскому, Чехову. Всего 70 скульптур. Кроме того, можно посмотреть архивные материалы, рисунки, эскизы и фотографии не сохранившихся до наших дней произведений художницы.

До 22 ноября, Инженерный корпус Третьяковской галереи