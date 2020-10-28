Новую дорогу построили в микрорайоне «Новая Самара»

Для жителей микрорайона «Новая Самара» построили новую дорогу. Сейчас ведется сбор документов для ввода объекта и передачи его эксплуатирующим организациям, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Работы велись в рамках программы «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2018–2020 годы. Дорога повысит транспортную доступность нового микрорайона и разгрузит подъездные пути к нему, пишет НИА «Самара».

Протяженность участка, построенного в ходе второго этапа, составляет 510 м. В рамках третьего возвели еще 460 м дороги. Оба участка примыкают к Красноглинскому шоссе и имеют две полосы движения.

Руководитель управления капстроительства департамента градостроительства Самары Юрий Дидковский рассказал, что также было выполнено благоустройство прилегающей территории. Рабочие обустроили тротуары с плиточным покрытием, парковочные карманы и газоны. Вдоль дороги высадили деревья, расставили урны, а около пешеходных зон установили скамейки. Благоустройство будет продолжено силами собственника земельного участка в рамках застройки микрорайона.