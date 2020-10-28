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Jaguar выпустил обновленный кроссовер E-Pace

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Британская компания Jaguar представила обновленный кроссовер E-Pace.

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Как говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Известий» 28 октября, автомобиль получил новый передний бампер, измененные воздухозаборники и решетку радиатора с ромбовидным рисунком.

В салоне появился отсек для беспроводной зарядки и новая мультимедийная система Pivi Pro 7, которая поддерживает Apple Carplay и Android Auto. Система оснащена 11,4-дюймовым изогнутым сенсорным экраном.

Также в интерьере теперь использованы более качественные материалы отделки, а система ионизации воздуха получила фильтр с датчиком твердых частиц. Цифровая приборная панель с 12,3-дюймовым дисплеем устанавливается за дополнительную сумму.

В моторную гамму входит двухлитровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с. или 199 л.с., а также бензиновый агрегат такого же объема мощностью 200 или 249 л.с. В паре со всеми моторами работает девятиступенчатая автоматическая коробка передач марки ZF.

22 июня сообщалось, что Jaguar планирует в ближайшие 12 месяцев снять с производства седаны XE и XF, а также выпустить новый компактный хетчбэк.

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