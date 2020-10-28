Кабмин в четверг примет решение о выделении регионам средств на борьбу с COVID

Правительство России примет решение о выделении регионам дополнительных 10 млрд рублей на борьбу с COVID-19 в четверг. Об этом в среду, 28 октября, завил глава Минфина Антон Силуанов на совещании у президента страны Владимира Путина.

Министр в ходе своего выступления заявил, что необходимые для этих целей средства есть и помощь регионам в борьбе с коронавирусом является первостепенной задачей.

«Когда, Антон, когда?» — спросил у него российский лидер.

В ответ Силуанов заявил, что это должно произойти на ближайшем заседании правительства в четверг.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, в свою очередь, подтвердил слова Силуанова.

«Я хотел сказать, что завтра мы это решение примем, Владимир Владимирович, всё для этого готово», — добавил Мишустин.

Немедленно выделить регионам 10 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19 ранее в этот же день поручил правительству страны глава государства.

Путин отметил, что средства должны пойти на транспортное обслуживание тех, кто в этом нуждается, на приобретение средств индивидуальной защиты, улучшение материально-технической базы и тестирование.

Также российский лидер подчеркнул, что распространение коронавируса отслеживается в каждом субъекте РФ, и призвал глав регионов не забывать о своей ответственности в ситуации с COVID-19.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с коронавирусом нестабильна в 18 регионах России. По ее словам, наиболее критичная ситуация отмечается в 16 регионах, где занятность коек составляет более 90%, а в пяти субъектах занято более 95% коечного фонда.

Всего с начала распространения коронавируса в России было выявлено 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, скончались 26 935 человек, вылечился — 1 171 301.

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