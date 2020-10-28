Движение на МКАД затруднено из-за возгорания автомобиля

На внутренней стороне Московской кольцевой автодороги (МКАД) загорелся автомобиль «Нива», движение затруднено. Об этом 28 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

«На внутренней стороне 40-м км МКАД опрокинулся, а затем загорелся автомобиль «Нива». В связи с этим для движения перекрыты две полосы», — цитирует агентство своего собеседника.

Утверждается, что пожар возник в результате столкновения легковушки с отбойником. Пострадавших в результате ДТП нет. Площадь возгорания составила 5 кв. м, огонь ликвидирован.

Ранее, 26 октября, шесть автомобилей столкнулись на участке МКАД на юге Москвы.