Путин заявил о продлении программ поддержки детей с орфанными заболеваниями

Все ранее действовавшие программы по поддержке детей с редкими заболеваниями должны быть продолжены. Об этом в среду, 21 октября, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Он также подчеркнул, что такие дети уже с 1 января 2021 года должны получать помощь — на эти цели пойдут средства от повышенного НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год.

Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что решения об использовании этих целевых средств в каждом конкретном случае должны быть «максимально открытыми, прозрачными».

«Решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни», — сообщил президент. По его словам, это должны быть люди, имеющие «безукоризненную репутацию и общественный авторитет».

Ранее, 21 октября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

Изменить ставку налога с 1 января 2021 года Путин предложил 23 июня. По его словам, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.