Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Данные о сотрудниках на удаленке предоставили более 180 тыс. компаний Москвы
Экономика
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Общество
Путин поручил направить комиссии в регионы с трудностями в оказании медпомощи
Армия
Минобороны испытало новую российскую противоракету
Мир
Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14

Путин заявил о продлении программ поддержки детей с орфанными заболеваниями

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Все ранее действовавшие программы по поддержке детей с редкими заболеваниями должны быть продолжены. Об этом в среду, 21 октября, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Возвести в систему: появится ли в России программа помощи детям с аутизмом
О планах по ее созданию стало известно на неделе. Активисты указывают, что в ней нуждаются около 300 тыс. детей, но в возможности ее реализации уверены не все

Он также подчеркнул, что такие дети уже с 1 января 2021 года должны получать помощь — на эти цели пойдут средства от повышенного НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год.

Кроме того, президент акцентировал внимание на том, что решения об использовании этих целевых средств в каждом конкретном случае должны быть «максимально открытыми, прозрачными».

«Решающее слово здесь должно принадлежать врачам, общественным деятелям, людям, для которых помощь больным детям стала делом всей жизни», — сообщил президент. По его словам, это должны быть люди, имеющие «безукоризненную репутацию и общественный авторитет».

Ранее, 21 октября, Госдума одобрила в первом чтении законопроект о повышении в России ставки налога на доходы физических лиц до 15% для доходов, превышающих 5 млн рублей в год. При этом НДФЛ в размере 13% сохраняется для доходов от продажи недвижимого имущества и в случае его дарения.

Изменить ставку налога с 1 января 2021 года Путин предложил 23 июня. По его словам, такая система налогообложения позволит дополнительно привлечь в бюджет около 60 млрд рублей. Эти средства глава государства предложил направить на лечение тяжелобольных детей и «окрасить», то есть защитить от любого другого использования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020