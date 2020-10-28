Еще одна метановая заправка появится в Омске

В Центральном округе Омска планируют установить заправку с газомоторным топливом. Она появится на улице Байдукова во II квартале следующего года.

Как сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства мэрии, заправка будет иметь две двухпостовые раздаточные колонки производительностью 1 тыс. кубометров в час. Объект сейчас находится на стадии проектирования, уточняет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Для строительства станции необходимо внести изменения в планировку территории. Участникам публичных слушаний сообщили, что ведутся подготовительные работы.

Сейчас в Омске есть две заправки подобного типа — в Кировском и Советском округах.