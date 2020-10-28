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Два человека погибли при взрыве на станции переработки газа на Украине

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В Харьковской области на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв, в результате два человека погибли, еще девять пострадали. Об этом говорится в среду, 28 октября, в сообщении пресс-службы полиции области.

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«Около 11:47 в службу 102 поступило сообщение диспетчера государственной службы по чрезвычайным ситуациям о том, что на территории газоперерабатывающей станции произошел взрыв природного газа. Задымление составило около 200 кв. м», — говорится в сообщении.

Девять пострадавших госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщил директор Центра экстренной медицинской помощи и Медицины катастроф Харьковской областной государственной администрации Виктор Забашта в эфире телеканала «Украина 24».

На место происшествия выехали руководство местного отдела полиции и следственно-оперативная группа. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В конце 2019 года в Харьковской области прогремели взрывы в районе складов с боеприпасами в Балаклее. По заявлению Генштаба ВСУ, там проводилась плановая утилизация боеприпасов, запрещенных к транспортировке, были приняты необходимые меры безопасности, процедура проходила в специальном котловане. В результате взрыва погибли два военных сапера.

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