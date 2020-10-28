Путин пожелал дзюдоистам Петербурга спортивных побед

Президент России Владимир Путин пожелал участникам и гостям торжественного мероприятия по случаю 85-летия основания Федерации дзюдо Санкт-Петербурга новых спортивных побед. Об этом говорится в среду, 28 октября, в поздравлении российского лидера, опубликованном на сайте Кремля.

«Созданная в 1935 году как Ленинградская городская секция борьбы вольного стиля дзюу-до, федерация выросла в крупный образовательно-спортивный центр, объединила талантливых, преданных делу тренеров, энтузиастов, просветителей, людей, которые воспитали немало достойных учеников, передали им свои знания, опыт, научили добиваться успеха — и над татами, и в профессии, и в жизни», — говорится в поздравлении главы государства.

По словам Путина, к плеяде блестящих наставников принадлежал и Анатолий Рахлин, чьим именем назван Традиционный юношеский турнир — одно из самых ярких и ожидаемых событий в молодежном спортивном календаре. Благодаря таким подвижникам в России дзюдо пользуется широкой популярностью, отметил президент.

В настоящее время сотрудники федерации бережно хранят творческое, педагогическое наследие предшественников, делают все, чтобы в Санкт-Петербурге и в целом в России дзюдо продолжало развиваться, вовлекать в свою орбиту многочисленных поклонников, добавляется в поздравлении.

Президент пожелал участникам мероприятия больших результатов в работе и удачи.

Путин занимается самбо и дзюдо с 11 лет. В сентябре 2006 года он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010-м ему вручили почетный диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Российский лидер является неоднократным чемпионом Санкт-Петербурга по самбо и мастером спорта по этому виду единоборств.