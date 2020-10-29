COVID в помощь: в ГД просят потратить деньги от праздников на маски

Деньги, заложенные в бюджете на организацию фестивалей, праздников и зарубежных визитов, предлагают направить на оплату масок для населения. С такой инициативой к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился депутат Госдумы Никита Березин. По его подсчетам, эта сумма в масштабах страны составит более 6–7 млрд рублей. Поддержать идею готовы в большинстве фракций. По мнению парламентариев, если масочный режим введен на обязательном уровне по всей стране, то государство должно помочь населению его соблюдать, а не штрафовать людей. Эксперты с этим мнением согласны, но только отчасти: если в России введен обязательный масочный режим, то должны быть места, где, например, малообеспеченные граждане смогут получать средства индивидуальной защиты бесплатно, однако депутатам не стоит на этом пиариться. К тому же, как подсчитали «Известия», сэкономленной суммы хватит ненадолго.

Вместо штрафа

Как выяснили «Известия», в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой направлено официальное обращение. В нем содержится просьба рассмотреть возможность направить бюджетные средства, сэкономленные на отмененных из-за COVID-19 мероприятиях (фестивалях, форумах, массовых культурных событиях, зарубежных командировках), на приобретение средств защиты для населения. С просьбой в кабмин обратился депутат Госдумы Никита Березин. Документ есть в распоряжении «Известий».

«Правительство совместно с региональными органами власти предпринимает меры по предотвращению распространения инфекции. Одной из них является обязательное использование средств индивидуальной защиты в общественных местах — масок и перчаток, которые необходимо менять каждые 2–3 часа. Обязывая граждан под угрозой штрафов их использовать, органы власти возлагают на них дополнительные финансовые расходы», — поясняет парламентарий в своем обращении.

В документе он подчеркивает, что из-за затрат граждане неохотно выполняют требования власти. Однако ситуация могла бы измениться, если бы они получали маски и перчатки бесплатно. Депутат полагает, что их можно закупать за счет сэкономленных средств и раздавать населению.

«Прошу вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть в правительстве РФ инициативу по направлению рекомендаций регионам по перераспределению бюджетных средств в пользу бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты гражданам нашей страны», — просит вице-премьера депутат.

Как пояснил «Известиям» Никита Березин, он понимает, почему граждане игнорируют требования властей по ношению масок.

— Если подсчитать, сколько работающему человеку необходимо масок в месяц, то мы получим немалую сумму — где-то 3–4 тыс. рублей. Я лично могу привести несколько примеров, когда пенсионеры и малоимущие стирали одноразовые маски или использовали каждую по 5–6 дней. Считаю, что должна вестись пропаганда масочного режима, но не путем введения штрафов, а бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты в местах массового скопления людей, — пояснил свою позицию парламентарий.

По оценкам депутата, только в федеральном бюджете примерная сумма сэкономленных средств в результате отказов от фестивалей, праздников и загранвизитов составляет более 6–7 млрд рублей. Как он объяснил, эта цифра сложилась в результате подсчета экономии нацпроекта «Культура», откуда из-за отказа от этих мероприятий в резервный фонд правительства уже переведено более 1 млрд рублей. Также эта сумма складывается из экономии средств госструктурами: парламентом, министерствами и ведомствами. По его словам, к примеру, только Госдума уже сэкономила в этом году 600 млн рублей, как минимум каждое из 21 министерства правительства сэкономит от 200 млн до 300 млн.

Как подсчитали «Известия», на 7 млрд рублей государство сможет приобрести 2,3 млрд масок (если покупать их по минимальной цене — около 3 рублей за штуку). Этих денег хватит на 30 дней, если выдавать населению по 78 млн масок в сутки. Одному работающему человеку требуется как минимум четыре маски. Это значит, на сэкономленную сумму средствами защиты можно в день обеспечивать по 19,4 млн человек. Численность трудоспособного населения в России при этом составляет 82,4 млн граждан.

В пресс-службе Татьяны Голиковой оперативно ответить на запрос «Известий» не смогли.

Как в других странах мира

Поддержать Никиту Березина готовы в большинстве фракций Госдумы. В ЛДПР считают, что Россия должна последовать примеру других стран, где уже давно раздают средства защиты бесплатно: Япония, Испания, Чехия, Франция.

— Очевидно, чем больше будут доступны маски, тем выше вероятность, что граждане их будут носить. Например, при входе в магазин, если охранник предложит вам бесплатную маску, вы ее возьмете и используете. А если скажет, что без маски к нам не заходите, то вы можете просто уйти из этого магазина, — заявил зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов.

По его словам, сегодня себестоимость производства маски копеечная, купить ее можно за 3 рубля. Поэтому затраты на обеспечение ими граждан будут не такими большими.

— Мы группой уже вносили поправки в бюджет с предложением о бесплатной раздаче россиянам масок. Если принимается решение, что для граждан они обязательны, то это, на наш взгляд, должно финансироваться за счет бюджета. Но тогда мы не смогли сразу дать ответ — из каких источников на это можно взять деньги. На этом всё и закончилось, — заявил «Известиям» зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

По его словам, фракция своей позиции не изменила и поддерживает эту инициативу.

— Раздавать маски населению бесплатно — это правильно. Нужно это делать там, где их могут взять малообеспеченные граждане. При желании на это можно найти деньги в бюджете и без тех источников, на которые указал депутат, — пояснил первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

В «Единой России», напротив, считают тему в большей степени популистской, однако от официальных комментариев депутаты решили воздержаться.

— Проблема с масочным режимом в России в том, что многие носят одну маску по две три недели и выбрасывают только тогда, когда она придет в негодность. Казалось бы, это копеечная история, но люди, получающие разные доходы, всё равно хотят сэкономить, — рассуждает глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев. — Было бы неплохо, если бы появилась возможность получать бесплатные маски хотя бы где-то, например, в торговых сетях или метро, может быть, через какие-то общественные организации и волонтеров.

По его мнению, сама идея бесплатной раздачи средств защиты правильная, но она не должна преподноситься так, что власть себя во всем ущемляет и жертвует деньги населению.

Тема источников доходов на бесплатные маски прозвучала и на заседании Госдумы 28 октября при принятии федерального бюджета на следующий год. Как заявил глава Минфина Антон Силуанов, в данный момент государство помогает бесплатными масками только некоторым бюджетным учреждениям.