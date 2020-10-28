Порядка 1 млн рублей потратят на съемки фильма о Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде объявили аукцион по поиску подрядчика, который снимет документальный фильм о присвоении столице Приволжья звания «Город трудовой доблести».
Начальная стоимость контракта — 970 тыс. рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Заказчиком выступает пресс-служба областного правительства.
Как пишет ИА «НьюсНН», подрядчик должен также обеспечить трансляцию картины в эфире телеканала на территории Нижегородской области, в том числе обязательное вещание в Дзержинске и непосредственно в Нижнем Новгороде.
Среди основных требований к исполнителю — наличие свидетельства о регистрации СМИ и лицензии на осуществление телевизионного вещания.
В начале июля президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» 20 российским городам. В этот перечень вошел и Нижний Новгород.