Порядка 1 млн рублей потратят на съемки фильма о Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде объявили аукцион по поиску подрядчика, который снимет документальный фильм о присвоении столице Приволжья звания «Город трудовой доблести».

Начальная стоимость контракта — 970 тыс. рублей. Деньги выделят из регионального бюджета. Заказчиком выступает пресс-служба областного правительства.

Как пишет ИА «НьюсНН», подрядчик должен также обеспечить трансляцию картины в эфире телеканала на территории Нижегородской области, в том числе обязательное вещание в Дзержинске и непосредственно в Нижнем Новгороде.

Среди основных требований к исполнителю — наличие свидетельства о регистрации СМИ и лицензии на осуществление телевизионного вещания.

В начале июля президент Владимир Путин подписал указ «О присвоении почетного звания РФ «Город трудовой доблести» 20 российским городам. В этот перечень вошел и Нижний Новгород.