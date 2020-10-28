Сокращения начались на хлебокомбинате в Саратове

В Саратове на одном из крупнейших предприятий города, ОАО «Саратовский комбинат хлебопродуктов», проходят массовые сокращения. Оставить на заводе планируется только половину сотрудников.

Как рассказала ИА «Взгляд-инфо» гендиректор комбината Наталья Шамонина, в начале года у них работало 200 человек, теперь планируется сократить численность сотрудников до 92.

Причина подобного кадрового решения — трудное финансовое положение из-за нерентабельности производства. Финансовую помощь от государства комбинат не получает. В итоге он не может купить необходимое для работы сырье.

При этом, по словам Шамониной, продукция предприятия пользуется успехом, поскольку отличается высоким качеством. Саратовскому комбинату хлебопродуктов, который в прошлом назывался «Саратовмука», исполнилось 120 лет.

С понедельника, 26 октября, и до 31 декабря приостановила деятельность кондитерская фабрика «Саратовская». В простой отправили 580 сотрудников предприятия.