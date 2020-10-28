Данные о сотрудниках на удаленке предоставили более 180 тыс. компаний Москвы

Сведения о сотрудниках, переведенных на дистанционную работу, предоставили более 180 тыс. работодателей Москвы. Об этом говорится в сообщении на официальном портале мэра и правительства Москвы, опубликованном в среду, 28 октября.

«Среди них почти 165 тыс. юридических лиц и более 15,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этих компаниях работает около 4 млн человек», — отметили в мэрии столицы. На удаленную работу перешли 1,2 млн сотрудников.

Информацию о работниках, трудящихся дистанционно, необходимо передавать в личном кабинете юридического лица или индивидуального предпринимателя на сайте mos.ru, напомнили власти Москвы.

«Сведения обрабатываются специальным сервисом на официальном сайте мэра и правительства Москвы и принимаются только через верифицированные учетные записи работодателей на этом портале», — сказано в сообщении. Это обеспечивает безопасность данных, оперативность учета и позволяет избежать неправильного начисления штрафов.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5% из-за роста заболеваемости коронавирусом. На фоне ситуации с распространением коронавируса приостановили льготный проезд для пенсионеров и учащихся.

19 октября в своем блоге мэр написал, что соблюдение домашнего режима обязательно для 2,8 млн москвичей.

Всего с начала распространения коронавируса в России выявили 1 563 976 случаев заболевания COVID-19, скончались 26 935 человек, вылечился 1 171 301 пациент.

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