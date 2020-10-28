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Еврокомиссия ответила на письмо оппозиции Белоруссии спустя 2,5 месяца

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Еврокомиссия через два с половиной месяца официально ответила на обращение белорусской оппозиции к главе организации Урсуле фон дер Ляйен и руководителю внешнеполитической службы Евросоюза Жозепу Боррелю от 12 августа.

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«Президентские выборы [в Белоруссии] 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и государственные власти применили непропорциональное и неприемлемое насилие, в результате чего по крайней мере один человек погиб и многие получили ранения», — говорится в ответе, размещенном на сайте европейской внешнеполитической службы 27 октября.

В тексте указано, что главы МИД ЕС уже 14 августа приняли политическое решение о введении санкций против руководства страны и с начала октября эти санкции против 40 белорусских чиновников и силовиков вступили в силу.

Кроме того, 12 октября министры иностранных дел ЕС приняли решение расширить пакет санкций, включив в него президента Александра Лукашенко.

«Министры иностранных дел также пришли к выводам, которые ясно дали понять белорусским властям, что «ведение дел в обычном режиме» больше невозможно в отношениях между ЕС и Белоруссией. Эти выводы подтверждают, что ЕС солидарен с народом Белоруссии и усилит поддержку гражданского общества», — отмечается в ответном письме.

Несколько дней назад бывший кандидат в президенты Белоруссии от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что страны Евросоюза могут перечислить «миллиарды долларов» на поддержку будущих реформ в стране, если в республике произойдет смена власти.

На прошлой неделе председатель Европейского парламента Давид Сассоли объявил лауреатом Премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли» за 2020 год оппозицию республики.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. По данным Центризбиркома, победил Лукашенко. Несогласные с таким итогом вышли на улицы, и недовольство граждан вылилось в массовые протесты по всей стране.

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