Песков прокомментировал критику Кадырова в адрес Макрона

Во внешней политике России главам субъектов нужно ориентироваться на линию, которую формулирует глава государства. Об этом в среду, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя критику главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона за поддержку карикатур на пророка Мухаммеда. Он подчеркнул, что, «поддерживая провокации», Макрон «завуалированно призывает мусульман совершать преступления». Кадыров призвал Макрона «прекратить провокации и нападки на веру».

«Нашим законодательством предусмотрена главенствующая роль президента в определении внешней политики страны. Главы субъектов не могут заниматься внешней политикой, тем более не формируют внешнюю политику, не принимают каких-либо решений, поэтому ориентироваться надо именно на линию, которая формируется главой государства», — сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле смотрят на заявления Кадырова.

16 октября мужчина обезглавил преподавателя истории Самюэля Пати колледжа Конфлан-Сент-Онорин. Среди причин случившегося называется показ преподавателем карикатур на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях.

После случившегося президент Франции Эммануэль Макрон предложил ужесточить контроль за финансированием мечетей, а также создать организацию, которая позволит построить «просвещенный ислам».

Это вызвало недовольство Турции и еще ряда стран, исповедующих ислам. Эрдоган призвал Макрона «лечить психику», а граждан отказаться от французских товаров.