Россияне оценили адекватность водителей

Эксперты автомобильного портала «Дром» провели опрос, в котором попросили жителей России оценить адекватность водителей своего города. В исследовании приняли участие 14 тыс. пользователей ресурса.

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 28 октября, по результатам опроса 44% участников проголосовало за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» — 26%, за «Двойку» проголосовало тоже немало — 18%. Самая низкая оценка «Кол» набрала 7%, а «Пятерку» автомобилистам своего города поставили только 5% респондентов.

Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области — 10%, это в два раза чаще чем в среднем по стране. Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в Республике Саха и Воронежской области — по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует Республика Бурятия — 12% и Москва — 10%.

26 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что качество обучения в автошколах должно находиться под тщательным контролем МВД. По словам главы государства, число смертей в результате ДТП в России сократилось более чем на треть за последние восемь лет, однако работу в этой сфере необходимо продолжать и дальше.