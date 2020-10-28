Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Данные о сотрудниках на удаленке предоставили более 180 тыс. компаний Москвы
Экономика
Курс евро поднялся выше 92 рублей
Общество
Путин поручил направить комиссии в регионы с трудностями в оказании медпомощи
Армия
Минобороны испытало новую российскую противоракету
Мир
Число погибших при обстреле азербайджанского города Барда выросло до 14

Россияне оценили адекватность водителей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Эксперты автомобильного портала «Дром» провели опрос, в котором попросили жителей России оценить адекватность водителей своего города. В исследовании приняли участие 14 тыс. пользователей ресурса.

Хорошему научат: автошколы накажут за аварии выпускников
Около половины водителей покупают права, не сдав экзамен

Как говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 28 октября, по результатам опроса 44% участников проголосовало за вариант «Тройка, ситуация оставляет желать лучшего». Вторым по популярности стал ответ «Четверка, неплохо, хотя есть куда расти» — 26%, за «Двойку» проголосовало тоже немало — 18%. Самая низкая оценка «Кол» набрала 7%, а «Пятерку» автомобилистам своего города поставили только 5% респондентов.

Больше всего «отличников» ездит в Тюменской области — 10%, это в два раза чаще чем в среднем по стране. Вариант «Кол! Ад кромешный» наиболее популярен в Республике Саха и Воронежской области — по 13% в каждом регионе, за ними в антирейтинге следует Республика Бурятия — 12% и Москва — 10%.

26 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что качество обучения в автошколах должно находиться под тщательным контролем МВД. По словам главы государства, число смертей в результате ДТП в России сократилось более чем на треть за последние восемь лет, однако работу в этой сфере необходимо продолжать и дальше.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020