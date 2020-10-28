Тедеско и «Спартак» не будут обсуждать продление контракта до зимы

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско договорился с руководством команды не обсуждать продление контракта до зимней паузы в чемпионате России. Об этом в среду, 28 октября, сообщает «СЭ».

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил поддержку немецкому тренеру и предложил подписать новое соглашение (действующий контракт специалиста истекает в конце сезона). Тедеско обозначил готовность обсудить детали, однако готов на это только после окончания первой части чемпионата.

Такое решение Тедеско объясняется его желанием сконцентрироваться на оставшихся до паузы играх.

Ранее, 22 октября, стало известно, что матчи на стадионе клуба «Спартак», согласно предписанию Роспотребнадзора, до особого распоряжения будут проводиться без зрителей. Причинами для введения такой меры стали эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.