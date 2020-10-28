Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
Госдума приняла в первом чтении проект бюджета на три года
Туризм
Ростуризм объявил о запуске новых чартеров в российские регионы
Мир
Карабах заявил о погибшем и раненых при обстреле города Шуша
Наука
«Роскосмос» приступит к развертыванию программы «Сфера» в 2021 году
Мир
В Белоруссии ратифицировали соглашение с РФ о взаимном признании виз

Тедеско и «Спартак» не будут обсуждать продление контракта до зимы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско договорился с руководством команды не обсуждать продление контракта до зимней паузы в чемпионате России. Об этом в среду, 28 октября, сообщает «СЭ».

«Спартак» вышел к «Енисею»: клубы РПЛ стартуют в Кубке России
Свои силы они проверят в гостевых матчах с командами ФНЛ

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил поддержку немецкому тренеру и предложил подписать новое соглашение (действующий контракт специалиста истекает в конце сезона). Тедеско обозначил готовность обсудить детали, однако готов на это только после окончания первой части чемпионата.

Такое решение Тедеско объясняется его желанием сконцентрироваться на оставшихся до паузы играх.

Ранее, 22 октября, стало известно, что матчи на стадионе клуба «Спартак», согласно предписанию Роспотребнадзора, до особого распоряжения будут проводиться без зрителей. Причинами для введения такой меры стали эпидемиологическая ситуация в Москве, массовые нарушения масочного режима во время матча 10-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит», а также аналогичные нарушения на других массовых спортивных мероприятиях в городе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020