Разработчик вакцины объяснил положительный тест на COVID-19 у некоторых добровольцев

Некоторые добровольцы, испытывающие вакцину «Спутник V», имеют положительный результат теста на коронавирусную инфекцию, но они могли получить плацебо, заявил в среду, 28 октября, директор центра им Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«По статистике какие-то ПЦР-положительные есть и какие-то заболевания, но им могли ввести плацебо. Предварительные данные мы сможем подвести только в середине ноября», — приводит его слова «РИА Новости».

Гинцбург уточнил, что половина принимающих участие в исследовании добровольцев уже получили первый компонент вакцины, около 9 тыс. из них провакцинированы уже и второй раз.

Днем ранее стало известно, что около 4,7 тыс. человек с вирусом иммунодефицита человека в России сдали положительный тест на COVID-19.

26 октября Гинцбург заявил, что российская вакцина «Спутник V» подойдет людям, которые страдают от многих хронических заболеваний.

Первая в России и мире вакцина против коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра им. Гамалеи. Минздрав РФ уже объявил о запуске вакцины в производство и выдал разрешение на проведение пострегистрационного исследования.

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. Препарат назвали «ЭпиВакКорона», его разработкой занимался государственный научный центр «Вектор».

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