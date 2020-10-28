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Продажи иномарок с пробегом в России в сентябре выросли на 30%

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В России в сентябре 2020 года было продано 356 380 иномарок с пробегом, что на 30,5% больше, чем годом ранее. Об этом 28 октября сообщает «Автостат Инфо».

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Самая востребованная у россиян иномарка с пробегом — модель Ford Focus. Всего в сентября было продано 13 709 таких машин. Второе место — у Hyundai Solaris: 12 447 единиц. На третьем месте в списке среди моделей-иномарок находится Kia Rio — 12 191 машина.

В топ-10 самых популярных автомобилей с пробегом в России по итогам сентября 2020 года вошли также Renault Logan (8023 шт.), Toyota Camry (7934 шт.), Chevrolet Niva — (7919 шт.), Volkswagen Polo (7661 шт.), Opel Astra (6669 шт.), Skoda Octavia (6128 шт.) и Toyota Corolla (5167 шт.).

26 октября сообщалось, что в России в третьем квартале 2020 года было выдано 275,8 тыс. кредитов на покупку автомобилей (новых и подержанных), что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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