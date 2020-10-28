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Космонавт сравнил место утечки на МКС с царапиной

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Место утечки воздуха, которое удалось обнаружить на Международной космической станции (МКС), похоже на царапину длиной около 3 см. Об этом 28 октября рассказал космонавт Анатолий Иванишин.

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«Я не склонен оперировать словом «трещина», потому что мы не видим вглубь структуру металла. Эта царапина имеет длину несколько см, порядка 2–3 см», — передает его слова ТАСС.

Иванишин добавил, что место негерметичности устранят чем-то «более серьезным», чем термоскотч, на данный момент специалисты ракетно-космической корпорации «Энергия» работают над решением этой задачи.

20 октября в «Роскосмосе» заявили, что размер трещины в модуле «Звезда» на МКС составляет до 4 см. В тот же день сообщалось, что давление воздуха в модуле продолжает снижаться после заклейки трещины термоскотчем.

Накануне космонавт Иван Вагнер доложил на Землю, что экипаж устранил утечку воздуха временными средствами. Специалисты решают, как залатать трещину на долгое время

МКС устаревает, и поломки на станции будут только нарастать, заявил «Известиям» независимый эксперт по космосу, член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин. Неисправности он объяснил усталостью металла.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток. На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

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