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Счетная палата впервые составила собственный прогноз по экономике России

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Счетная палата представила прогноз развития экономики России на ближайшие три года. Документ в среду, 28 октября, оказался в распоряжении «Известий».

Осторожный реализм: российская экономика постепенно восстанавливается
Эксперты допускают, что по итогам 2021 года ВВП страны вырастет на 3%

Так, согласно тексту плана, в 2020 году внутренний валовой продукт (ВВП) России сократится на 4,2%.

«Различие между сценариями сильнее проявляется в 2021 году: если на протяжении заметной части этого года ограничения сохранятся, то темп роста экономики Российской Федерации будет практически в два раза ниже, чем в базовом сценарии (1,3% против 2,2%)», — говорится в документе.

Темпы роста ВВП России в 2022–2023 годах, как отмечается в тексте, повышаются — до 2,5–2,7% в год, что соответствует предпосылкам о положительном влиянии на экономику России вернувшихся к докризисным показателям темпов роста мировой экономики и повышении цен на нефть к среднему многолетнему уровню.

С 2021 года постоянный рост реальных доходов составит примерно 2% в год, добавили в Счетной палате.

26 октября глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что экономика России может восстановиться до докризисных показателей во втором полугодии 2021 года.

При этом 19 октября Михаил Мишустин рассказал, что российской экономике удалось пройти первую фазу пандемии коронавируса лучше многих стран. В частности, по динамике ВВП во втором, самом сложном квартале Россия «выглядела привлекательнее» Германии, Италии, Франции, Великобритании и Испании, добавил премьер-министр.

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