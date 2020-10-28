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В Москве допустили закрытие 235 объектов за нарушение мер по COVID-19

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Около 240 объектов различного назначения в Москве могут закрыть по решению суда из-за нарушения мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщила в среду, 28 октября, главный санитарный врач столицы Елена Андреева.

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«Меры, которые мы принимаем, жесткие. Они вынужденные. На сегодняшний день штрафных санкций по всем нашим проверкам, которые мы проводили с мая, около 29 млн рублей. 235 объектов у нас в судах на закрытие, 98 объектов на опечатывание», — сказала Андреева на онлайн-заседании Мосгордумы.

Она выразила надежду, что все точечные ограничительные меры, действующие в Москве, позволят сохранить эпидемиологическую стабилизацию ситуации в городе.

«На сегодняшний момент было принято решение, что [проверочные] мероприятия по ночным клубам, спортивным мероприятиям, где также собирается большое количество зрителей, QR-кодирование, <...> говорят о стабилизации и непринятии более жестких мер», — добавила Андреева.

Ранее в этот день главный санитарный врач столицы сообщила, что в Москве каждый день проводят примерно 92 тыс. тестов на коронавирус.

Кроме того, Андреева заявила, что бизнес в Москве не будет закрываться, а Роспотребнадзор станет проводить точечные проверки.

10 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в связи с ростом заболеваемости COVID-19 был усилен контроль за соблюдением требований санитарно-эпидемиологической безопасности в Москве. В связи с этим организованы рейдовые проверки, которые проходят в крупных торговых центрах, офисах и культурных объектах.

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