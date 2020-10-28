Емкости с растворителем загорелись в четырех ангарах в Ленобласти

Пожар произошел в четырех ангарах лакокрасочного производства в поселке Буяницы Волосовского района Ленобласти. Об этом в среду, 28 октября, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, внутри ангаров загорелись емкости с растворителем. В настоящий момент спасатели наращивают группировку сил для борьбы с огнем.

«Работы ведутся по второму номеру сложности. Ведется наращивание группировки», — завили в МЧС.

Информации о погибших пострадавших нет.

Очевидцы засняли на видео огромный столб черного дыма, поднимающегося в небо от места пожара. Ролик был опубликован в соцсетях.

Устанавливаются все обстоятельства и причины возгорания.

Ранее в этот же день стало известно о пожаре, который вспыхнул в цехе по переработке пера в городе Шахты Ростовской области. Площадь возгорания составляет 800 кв. м.