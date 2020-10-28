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Врач допустил столкновение большинства москвичей с COVID-19 до Нового года

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Большинство москвичей могут столкнуться с коронавирусом до Нового года. Об этом в среду, 28 октября, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Университета им. Сеченова Александр Лукашев.

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«В Москве большая часть людей уже до Нового года встретится с вирусом, если уже не встретилась», ― сказал он «РИА Новости».

При этом Лукашев подчеркнул, что в регионах ситуация разная, поэтому делать какие-либо унифицированные прогнозы для всей страны сложно.

Также в этот день в столичном управлении Роспотребнадзора отметили, что ситуация с коронавирусом в Москве спокойная, ее удалось стабилизировать.

Ранее власти столицы ввели ограничения на передвижение граждан из групп риска — речь идет о людях старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Действие их транспортных карт в городе было приостановлено. Мэр города Сергей Собянин выразил надежду, что такая мера поможет предотвратить распространение COVID-19.

Также в Москве в целях предотвращения распространения коронавируса школьники с 6-го по 11-й классы были переведены на дистанционный режим обучения с 19 октября, действие их социальных карт приостановлено. Работодателей обязали перевести порядка 30% своих сотрудников на удаленку.

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В городе усилен контроль за соблюдением перчаточно-масочного режима, действует система идентификации посетителей ночных клубов и баров по QR-коду.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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