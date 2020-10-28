Прямой эфир
Сюжет:

Онкологи снова будут выезжать в сельские районы Астраханской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Астраханской области возобновили «Дни онколога». Каждую среду специалисты областного онкологического диспансера будут выезжать в сельские районы области.

В РФ анонсировали клинические испытания препарата от рака на основе осповакцины

В среду, 28 октября, гинеколог-онколог, общий онколог, врач-методист примут жителей Володарского района. Бригада специалистов будет работать на базе районной больницы, информирует «Астрахань 24».

«Преимущественно планируется осмотреть пациентов с целью отбора на лечение в онкодиспансер. Поскольку в сегодняшних непростых условиях не все сельские жители могут приехать на консультацию в областной центр», — сказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

«Дни онколога» проводят в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее онкологи тюменского многопрофильного центра «Медицинский город» смогли полностью вылечить пациентку с раком шейки матки четвертой стадии. Женщине поставили диагноз на первой стадии во время беременности, она решила сохранить ребенка. За пять лет лечения болезнь не прошла, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты центра приняли решение применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке курсы суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020