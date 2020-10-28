Онкологи снова будут выезжать в сельские районы Астраханской области

В Астраханской области возобновили «Дни онколога». Каждую среду специалисты областного онкологического диспансера будут выезжать в сельские районы области.

В среду, 28 октября, гинеколог-онколог, общий онколог, врач-методист примут жителей Володарского района. Бригада специалистов будет работать на базе районной больницы, информирует «Астрахань 24».

«Преимущественно планируется осмотреть пациентов с целью отбора на лечение в онкодиспансер. Поскольку в сегодняшних непростых условиях не все сельские жители могут приехать на консультацию в областной центр», — сказал министр здравоохранения Астраханской области Алексей Спирин.

«Дни онколога» проводят в рамках программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».

Ранее онкологи тюменского многопрофильного центра «Медицинский город» смогли полностью вылечить пациентку с раком шейки матки четвертой стадии. Женщине поставили диагноз на первой стадии во время беременности, она решила сохранить ребенка. За пять лет лечения болезнь не прошла, опухоль вышла за пределы шейки матки. Специалисты центра приняли решение применить метод рентгенэндоваскулярной хирургии и провели пациентке курсы суперселективной внутриартериальной регионарной химиотерапии.