Замглавы Минздрава проведет проверку после инцидента в Омске

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин проведет проверку в Омске, где больницы не принимали две машины скорой помощи с пациентами, у которых было подозрение на COVID-19. Об этом 28 октября сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня в Омск для аудита ситуации с организацией оказания медицинской помощи гражданам и настройки маршрутизации пациентов прибудут заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин и замруководителя Росздравнадзора Дмитрий Павлюков», — заявил министр.

Мурашко подчеркнул, что в сложившейся эпидемиологической ситуации и работники, и руководители системы здравоохранения должны работать как одна команда для того, чтобы обеспечить россиян медицинской помощью, поэтому любые «элементы давления» являются недопустимыми.

Речь идет о ситуации, произошедшей в Омске накануне. Как сообщал местный портал «Город55«, сотрудники скорой помощи на протяжении 10 часов возили по городу двух пациентов с подозрением на коронавирус, из-за того что их не могли принять ни в одной из больниц города.

Пациенты были в тяжелом состоянии и не могли самостоятельно дышать. По предварительным данным, у одного их них поражение легких составляет 70–80%. Для их кислородной поддержки потребовались четыре кислородных баллона.

В итоге, не дождавшись ответа от медучреждений, скорые привезли пациентов к зданию регионального минздрава. Позже больных все-таки госпитализировали в стационар больницы скорой помощи № 2, а минздрав Омской области начал служебное расследование по факту произошедшего.

Согласно информации на сайте администрации Омской области, до окончания служебного расследования от должности отстранена замминистра здравоохранения Анастасия Малова, отвечающая за оказание населению скорой медицинской помощи.

В свою очередь губернатор Омской области Александр Бурков потребовал в течение дня провести проверки ситуации и найти ответственных, чтобы данный эпизод не повторился.

«ЧП, произошедшее вечером, за гранью человеческого понимания. Пациенты не должны проводить в скорой помощи по 10 часов в ожидании госпитализации. Даже во время пандемии. Произошедшее показывает сбой системы лечебного блока минздрава», — приводит его слова пресс-служба регионального правительства.

Бурков также поручил зампреду правительства установить персональную ответственность за случившееся.