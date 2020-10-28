В Удмуртии возбудили дело за отрицание уничтожения евреев в годы ВОВ

Уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили в Удмуртии в отношении местного жителя, который в интернете отрицал массовое уничтожение евреев в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает в среду, 28 октября, пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации.

Подозреваемым является 57-летний житель Ижевска, который был ранее судим.

«По данным следствия, в период с 1 января по 31 декабря 2019 года мужчина в одной из социальных сетей в интернете разместил материалы, содержащие отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны, одобрение совершенных нацистами насильственных действий и мировоззрения идеологов нацизма», — говорится в сообщении.

Сотрудники СК России занимаются расследованием дела и устанавливают обстоятельства преступления.

Ранее, 27 октября, президент России Владимир Путин одобрил инициативу об усилении мер защиты правды о войне.

В сентябре в России создали штаб для архивных и поисковых работ в рамках борьбы с фальсификацией истории и реабилитацией нацизма.

18 июня Путин опубликовал в The National Interest статью о Второй мировой войне. Он предложил «всестороннюю оценку наследия Второй мировой войны», высказался о роли СССР в разгроме фашистской Германии.