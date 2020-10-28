Мошенники обманули заслуженную артистку РСФСР Шильникову на 3,3 млн рублей

Заслуженная артистка РСФСР, певица Нина Шильникова стала жертвой аферистов. Об этом в среду, 28 октября, сообщает источник «Известий» в правоохранительных органах Москвы.

Накануне утром 86-летней артистке позвонила некая женщина и представилась сотрудницей Пенсионного фонда России (ПФР). Она заявила, что певице нужно поменять пенсионную книжку, однако ехать никуда не нужно, так как замену можно произвести на дому, для этого к ней подъедет курьер.

Спустя пять часов в квартиру Шильниковой позвонил неизвестный и сообщил, что приехал заменить имеющиеся у нее денежные средства — выдать вместо якобы старых купюр новые.

Пенсионерка передала ему 1,5 млн рублей, а также $14 тыс. и €5 тыс., в общей сложности порядка 3,33 млн рублей. После этого молодой человек покинул квартиру женщины.

В настоящий момент правоохранители устанавливают личность молодого человека и всех причастных к преступлению.

23 октября стало известно, что почти все россияне хотя бы раз сталкивались с телефонными аферистами, а попались на их уловки и лишились денег около 15% из них, при этом почти никто из пострадавших не смог вернуть украденные средства.