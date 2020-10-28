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Роскомнадзор потребовал от Facebook и Google прекратить цензуру СМИ России

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Роскомндазор повторно направил в адрес американских компаний Facebook, Google и Twitter требования прекратить цензуру в отношении российских средств массовой информации. Об этом 28 октября сообщает ТАСС.

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Как напомнили в ведомстве, суд Таганского района Москвы признал цензурой ограничение компанией Google LLC доступа россиян к фильму «Беслан», размещенному на видеохостинге YouTube.

На основании этого Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google повторные требования прекратить цензуру российских СМИ.

Накануне в ведомстве заявили, что Google, Facebook и Twitter ограничивают доступ к материалам около 20 российских СМИ.

Ранее в октябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об открытой цензуре со стороны социальных сетей Twitter и Facebook. По ее мнению, одной из угроз в цифровой сфере является монополизация онлайн-пространства, доминирование западных, в частности, американских, корпораций и отсутствие общепринятых правил.

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