Ростуризм спрогнозировал падение турпотока в РФ на 40-50% к концу года

Туристический поток в России к концу 2020 года может сократиться на 40–50%. Об этом в среду, 28 октября, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Падение выездного туризма в текущего году составит порядка 80%, добавила глава ведомства.

При этом особенно пострадали отели в крупных городах, нацеленные на бизнес-поездки.

«У этих отелей падение (турпотока. — Ред.) как раз-таки сильно выше, чем у отелей, которые расположены на курортных территориях. Но мы тоже максимально коллег поддерживаем, в том числе различными мерами стимулирования», — сказала она в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

19 октября Догузова сообщила, что российская туристическая отрасль потеряет в 2020 году 600 млрд рублей от ежегодного оборота отрасли в 3,7 трлн рублей из-за отсутствия иностранных туристов.

30 сентября глава ведомства рассказала, что российский закон о туризме будет полностью обновлен в соответствии с преобразованиями в отрасли.

При этом в Российском союзе туриндустрии отметили, что жители РФ осенью стали чаще отказываться от туристических поездок по стране из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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