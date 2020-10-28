Решения об отказе предоставить землю фермерам пересмотрят в Карелии

Власти Карелии пересмотрят решения об отказе в предоставлении земельных участков около 50 фермерам. Это пообещал глава республики Артур Парфенчиков. По его словам, все желающие заниматься возделыванием земли должны получить такую возможность.

Глава Карелии, чьи слова приводит ИА «Карелinform», пояснил, что часто причиной отказа в предоставлении земли являлись незначительные ошибки в документации или ограничения в использовании желаемых участков.

Парфенчиков уверен, что передача земли фермерам благотворно скажется на экономике Карелии и на количестве производимой ею продукции.

В свою очередь республиканский министр имущественных и земельных отношений Карелии Янина Свидская сообщила, что 14 участков уже передали фермерам, еще 44 передадут до конца 2020 года.

Только за последние несколько лет количество фермеров в республике выросло в 4,2 раза.